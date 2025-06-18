Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Fuara Katıldı

Bakan Göktaş Afyonkarahisar’da Blok Mermer Fuarı’na Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Blok Mermer Fuarı’na katıldı. Bakan Göktaş, “Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil, aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum” diye ifade etti.

Fuarın Önemi ve Katılımcılar

Bakan Göktaş’a, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Göktaş, fuarı gezerek mermerden yapılan objeleri inceledi. Sanatçıların yaptığı mermer motosiklet heykeli ve hayvan figürleri hakkında bilgi aldı. Fuardaki firmaların stantlarını ziyaret eden Bakan Göktaş, gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar mermerinin fuarda yer aldığını belirterek, kentin mermerin başkenti olduğunu vurguladı.

Uluslararası Katılım ve Gelecek Beklentileri

Bakan Göktaş, fuara Türkiye’den 217 firmanın katıldığını ifade ederek, “Fuar aynı zamanda uluslararası boyutta da duyuldu. Yabancı firmalar da fuarı ziyaret ediyor” dedi. Afyonkarahisar’ın değerleri, kültürü ve yüzlerce yıllık mermer geçmişi açısından bu fuarın ilk kez yapılmasının önemine değinerek, fuarın kalıcı olmasının şart olduğunu söyledi. “Fuarda emeği geçen firmalarımıza, STK’larımıza çok teşekkür ediyorum. Bu fuar sayesinde Afyon mermerinin uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına inancım tam” diye ekledi.

Parti Ziyareti ve Veda

Bakan Göktaş, fuarın ardından AK Parti Gençlik Kolları’nın Zafer Meydanı’ndaki standını ziyaret ederek, yeni parti üyeliği kaydı aldı. Burada vatandaşlar ve partililerle sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.