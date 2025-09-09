Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınlara destek verecek. Kadın girişimciliği güçlendirmeye devam ediyoruz. Dört yıl boyunca kadınların potansiyellerini artıracağız. Kadınları desteklemek için iş birlikleri önemsiyoruz. Eğitimlerle 1 milyon kadına ulaştık. Kadınlar, ekonomik hayatın önemli bir parçası

KADINLARA YARDIM AMAÇLI EĞİTİM PROGRAMLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 1 milyondan fazla kadına ulaştık. Kadınları desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarımızla ve özel sektörle iş birliklerini önemsiyoruz. Birlikte çalışmalar yürütmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığına inanıyoruz” dedi. Mardin’de katıldığı Halkbank Üreten Kadınlar Programı’nda, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve iş insanları yer aldı. Bakan Göktaş, kadın girişimcilerin aldıkları desteklerle işlerini büyüttüğünü ve markalarını kuvvetlendirdiğini belirtti.

KADIN GİRİŞİMCİLİK VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Göktaş, kadın girişimciliğinin yükselişinin ekonomik hareketin yanı sıra toplumsal dönüşüm açısından da önemli olduğunu vurguladı. “Kadınların kurduğu işletmeler, elde ettikleri gelirleri daha fazla sosyal faydaya dönüştürme eğilimindedir. Başarı öyküleri diğer kadınlara ve gençlere ilham veriyor. Bugün burada bulunan girişimciler ve kooperatif temsilcileri pek çok kadına umut kaynağı olmuştur.” dedi. “Halkbank Üreten Kadınlar Projesi de sunulan desteğin güzel örneklerinden biridir. Bu buluşmaların kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyorum.” şeklinde ekledi.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Göktaş, kadın girişimciliğini artıracak yeni bir projenin müjdesini verdi. “Ekim ayında Afyonkarahisar’da yapacağımız çalışmalarla her girişimci kadın kendi alanında liderlik edecek yeterlilik kazanacak. Eğitim programlarıyla kadınların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Kadınların uluslararası pazarlara açılmasını sağlayarak rekabet güçlerini artırmak istiyoruz.” diye belirtti. Kadının güçlenmesi için kararlılıkla devam edecekleri konusunda bilgi veren Bakan Göktaş, “Kadın girişimciliği, kadınların güçlenmesi açısından önemli bir konu. Bu noktada kamu, özel sektör ve sivil toplum el birliği ile çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.