Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Mardin’deydi. Kadınlara Finansal Okuryazarlık Desteği Sağlanıyor. Eğitimlerle 1 Milyondan Fazla Kadına Ulaşıldı. Kadın Girişimciliği Destekleyen Projeler Devam Edecek. Kadınların Potansiyeli İçin Politika Üretimi Yapılıyor. 2025 Aile Yılı’nda Kadınların Rolü Artacak

MARDİNLİ KADINLARA DESTEK PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin’de Halkbank Üreten Kadınlar Programına katılım sağladı. Bakan Göktaş, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında kadınlara finansal okuryazarlık konusunda 2018 yılından bu güne rehberlik ettiklerini belirtti. “Finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 1 milyondan fazla kadına ulaştık” diyerek bu önemli çalışmayı vurguladı. Mardin’de gerçekleştirdiği bir dizi etkinlik çerçevesinde, bir otelde Halkbank Üreten Kadınlar Programı’na katılan Bakan Göktaş, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE YENİLİKÇİ FİKİRLER

Bakan Göktaş, günümüzde kadınların yenilikçi fikirleriyle iş dünyasında önemli değişimler yarattığını ifade etti. Kadın girişimciliğinin gittikçe yükseldiğini belirten Bakan Göktaş, daha fazla kadının kendi işini kurarak ekonomiye ve topluma yeni değerler kattığını dile getirdi. “Özgün projeler, üretici çözümler ve dönüştürücü fikirleriyle kadınlar, sadece kendi ülkelerinde değil, uluslararası platformlarda da başarılarıyla ön plana çıkıyor” diye ekledi. Ayrıca, araştırmaların kadınların kurduğu işletmelerin elde edilen gelirleri daha geniş bir sosyal faydaya dönüştürme eğiliminde olduğunu gösterdiğini kaydetti. “Başarı öyküleriyle başka kadınlara ve gençlere de yol açıyor” dedi.

KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN POLİTİKALAR

Bakan Göktaş, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak politikalar geliştirme çabalarının sürdürdüğünü de ifade etti. 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın, bu potansiyeli ortaya çıkaracak somut adımlar içerdiğini vurguladı. “Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu, kadınların geleceğini şekillendirecek politikaların hayata geçirilmesine öncülük ediyor” dedi. Eğitim ve mentörlük başta olmak üzere kadınlara kapsamlı destekler sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, kadın girişimciler için başlatacakları yeni projelerin de müjdesini vererek, bu kapsamda 7 bölgede gerçekleştirecekleri çalışmaların ilkini ekim ayında Afyonkarahisar’da yapacaklarını duyurdu. “Bu program, kadınların iş dünyasında daha aktif, güçlü ve söz sahibi olmaları için tasarlandı” dedi. Ayrıca katılımcı kadınların kendi alanlarında liderlik yetkinliğine sahip olmalarını sağlamak için geniş bir yelpazede eğitimler vereceklerini aktardı.

KADINLARIN EKONOMİK KATKISI

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı’nda kadınların toplumda değişimin öncüsü olmaları adına vizyoner politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirtti. “Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Türkiye’nin ekonomiden üretime, hak ve hürriyetlerden demokrasiye kadar elde ettiği eşsiz kazanımlarda kadınların çok büyük katkıları var” diyerek, kadınların ülkenin kalkınma süreçlerinde belirleyici bir rol oynamaya devam edeceğini ifade etti. “Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” sözleriyle desteklerinin süreceğini belirtti.