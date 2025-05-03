Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Öğrencilerle Görüştü

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE GÖRÜŞME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile sistemine dair hazırladıkları bitirme projesi kapsamında destek talep eden üniversite öğrencileriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Göktaş, sosyal medyadan bağlantı kuran Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile, koruyucu aile sistemi üzerine projeleri için destek amacıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, öğrencilerin konu ile ilgili soruları cevaplandı ve farkındalığı artırmayı hedefleyen projelerine dair öneriler ile planladıkları etkinlikler masaya yatırıldı.

GENÇLERİN HEYECANI VE PROJE DESTEKLEME

Öğrencilerle sohbet eden Göktaş, gençlerin kendisine ulaşarak bu anlamlı konuyu gündeme almak istemelerinin yanı sıra Bakanlık hizmetlerine ilgi duyarak projeler hazırlamalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Göktaş, “Çalışmanızın farkındalığı artıracağına inanıyorum” diyerek gençlerin sosyal konuları ele almakta gösterdiği önemi vurguladı. Göktaş, “Mesajınızı alınca konunun önemini fark ettik ve bu heyecanınıza katkı sunmak için sizlerle görüşmek istedik. Projeniz bittikten sonra sonuçları da beraber görmek istiyoruz. Sizlerle işbirliğine her zaman açığız. Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına inanıyorum. Farkındalık yaratan bu güzel konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Bakan Göktaş, sosyal projelerin üniversitelerde işlenmesini çok değerli bulduklarını belirtti. “Sizler de inşallah ileride bu konuları daha fazla anlatmaya devam edersiniz. Sizin ödevinizden, çalışmanızdan istifade etmek isteriz” dedi. Göktaş, “Başka arkadaşlarınız da benzer sosyal konuları ele alırsa her türlü desteği sağlamaya devam ederiz” diyerek, projelere destek verme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Öğrenciler ise, görüşmenin gerçekleşmesine katkı sunan Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.