Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yaşlı Nüfus Oranından Bahsetti

YAŞLI NÜFUS ORANI VE GELECEK TAHMİNLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’de yaşlı nüfus oranı artık yüzde 10,6 seviyesine ulaşmış durumda. Tahminlere göre yaşlı nüfus oranının 2040 yılında yüzde 16’yı aşacağı öngörülüyor. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde, ortanca yaşın 60’a çıkacağı belirtiliyor” dedi. Bakan Göktaş, Eskişehir’de gerçekleşen Yaşlılık Çalıştayı için bulundu. Çalıştay sırasında; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak tarafından karşılanan Bakan, yerel dinamiklere öncelik verilerek yeni politikaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yaşlıların sağlıklı ve aktif bir şekilde yaş alması için hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ

Bakan Göktaş, Eskişehir’in doğurganlık hızının en düşük illerden biri olduğunu vurguladı. “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus yapısı hızla değişiyor. Yaşlı nüfus oranımız yıldan yıla artmaya devam ediyor. Doğurganlık oranlarının düşmesiyle beraber, yaş ortalamamız giderek artıyor. Eskişehir de doğurganlık hızının en düşük olduğu şehirlerden biri. Bu demografik dönüşüm, ülkemiz için bir sosyal politika seferberliği anlamına geliyor” dedi. Bakan, Türkiye’de yaşlı nüfus oranının artması ve bunun uzun vadeli etkileri üzerine konuştu.

YAŞLILARA SUNULAN HİZMETLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bakan Göktaş, demografik dönüşümün yeni politikalar geliştirilmesini zorunlu kıldığını belirterek, “Sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Yaşlılarımıza sunulan hizmetlerin sayısını ve niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlara göre çeşitliliğini artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Özellikle, yapılan araştırmada yaşlıların yüzde 64,4’ünün en çok mutlu eden şeyin “aileleri” olduğunu belirttiklerini ifade eden Bakan, yaşlıların sadece bakımını değil, sosyal entegrasyonunu da hedeflediklerini vurguladı.

AİLE HAYATININ MERKEZİ: YAŞLILAR

Bakan Göktaş, 81 ilde düzenlenen çalıştaylarda elde edilen bulguların önemine dikkat çekerek, “Burada ortaya koyacağınız görüşler, öneriler ve tespitler doğrudan ‘2’nci Yaşlılık Şurası’nın gündemini oluşturacak” dedi. Aile Yılı’nın önemine vurgu yapan Göktaş, yaşlıların aile hayatının merkezinde tutulmasının gerektiğini dile getirdi. “Dolayısıyla aileyi güçlendirmek istiyorsak, önce aile büyüklerimize sahip çıkmalıyız” diyerek, yaşlıların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekti.

HUZUREVİ AÇILIŞI VE YAŞLILARLA BULUŞMA

Bakan Göktaş, Aile Çalıştayı’nın ardından Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını yapmak üzere Odunpazarı ilçesine geçti. Açılışta birçok yerel yetkiliyle bir araya gelen Göktaş, burada yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti. Bakan, “Bakanlık olarak, yaşlı hizmetlerini sadece bakım ve destekle sınırlı görmüyoruz. Onların sosyal hayata katılımlarını artırmak, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için her geçen gün yeni projeler geliştiriyoruz” ifadeleriyle yaşlıların hayatına katkı sağlayacak projeler geliştirdiklerini belirtti.