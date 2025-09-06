Haberler

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Ziyaret Etti

ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. “Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı”nın akabinde Manisa Valiliğine gelen Göktaş, burada Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Göktaş’a, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Mücahit Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut eşlik etti.

ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle Vali Özkan’ın makamında bir süre görüşme yaptı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleşen bu ziyaretin ardından Göktaş, AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada partililerle buluştu.

