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Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Ziyaret Etti

AK PARTİ İL TEŞKİLATINA ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gerçekleştirdiği açılışın ardından AK Parti İl Teşkilatı’nı ziyaret ediyor. Bu ziyaret sırasında İl Başkanı Alpay Kabadayı ve diğer yöneticilerle bir araya gelen Bakan Göktaş, yerel partinin faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

BELEDİYE ZİYARETİ

Daha sonra Erzincan Belediyesi’ne geçen Göktaş, burada Başkan Bekir Aksun ve belediye çalışanları tarafından karşılanıyor. Belediye binasında Şeref Defteri’ni imzalayan Göktaş, ardından Başkan Aksun’dan belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Göktaş, bu ziyaretinin ardından programını tamamlayarak Tunceli’ye geçiş yapacak.

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