Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Ziyaretlerde Bulundu

DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA ZİYARETLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bartın’da çeşitli ziyaretler yapıyor. Kente gelerek AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Göktaş, burada İl Başkanı Yaşar Arslan ile bir araya geliyor ve partililerle bir toplantı gerçekleştiriyor.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Göktaş, AK Parti ziyaretinin ardından Şadırvan ve Hükümet caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla selamlaşıyor. Bu uğrak noktalarında vatandaşların sorunlarını dinleyen Göktaş, onlarla samimi bir diyalog kuruyor.

ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞMA

Bakan Göktaş, daha sonra şehit aileleriyle birlikte “Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası” etkinliğinde bir araya geliyor. Bu buluşma, şehit ailelerine duyulan saygıyı ve minnettarlığı pekiştiriyor.

KADINLARLA GÖRÜŞME

Göktaş, Bartın’daki programına devam ederek Kozcağız beldesine geçiyor. Burada, Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi’nde kadınlarla buluşarak onların eğitim ve meslek edinme süreçleri hakkında bilgi alıyor.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

