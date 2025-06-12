Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Görüştü

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN KKTC BAKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile önemli bir görüşme yaptı. Bakan Göktaş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2’nci Bakanlar Toplantısı sırasında KKTC Bakanı ile bir araya geldi.

ORTAK POLİTİKALAR ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmeye yönelik sosyal medya paylaşımında bulunan Bakan Göktaş, “Azerbaycan temaslarımız kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdik. ‘Aile Yılı’ vesilesiyle, aile yapımızın toplumsal rolünü merkeze alan politikalarımız başta olmak üzere ortak çalışma alanlarımızı ele aldık” ifadelerine yer verdi.

İKİ TOPLUMUN DAYANIŞMASI ARTIRILACAK

Bakan Göktaş, Türkiye ve KKTC olarak “aynı değerleri paylaşan iki toplumun refahını artırmak ve dayanışmamızı güçlendirmek amacıyla kurumsal iş birliğimizi daha da ileri taşımaya kararlı olduklarını” belirtti. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki sosyal hizmetler alanındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak.