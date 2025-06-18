Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Katıldı

AFYONKARAHİSAR’DA BİR FUAR DÜZENLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Blok Mermer Fuarı’na katıldı. Bakan Göktaş, “Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil, aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu. Fuara, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

MERMER SANATI VE FIRMALARLA GÖRÜŞME

Bakan Göktaş, fuarı gezerek, mermerden yapılmış objeleri inceledi. Sanatçıların yaptığı mermer motosiklet heykeli ve hayvan figürleri hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, firmaların stantlarını ziyaret etti. Daha sonra, gazetecilere açıklama yapan Göktaş, Afyonkarahisar mermerinin fuarda sergilendiğini belirtti ve kentin mermerin başkenti olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, fuarda Türkiye’den 217 firmanın yer aldığını ifade etti. “Fuar aynı zamanda uluslararası boyutta da duyuldu. Çünkü fuarı yabancı firmalar da ziyaret ediyor” diyen Göktaş, Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekti. Fuarın kalıcı hale gelmesinin büyük önem taşıdığını belirten Göktaş, emeği geçen firmalara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Gelecekte Afyon mermerinin uluslararası alanda daha fazla bilineceğini yineledi.

PARTİ STANDINI ZİYARET

Fuar programının ardından Bakan Göktaş, AK Parti Gençlik Kolları’nın Zafer Meydanı’ndaki standını ziyaret etti ve burada partiye üye kaydı aldı. Sohbet ettiği vatandaşlar ve partililerin ardından, kentten ayrıldı.