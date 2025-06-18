Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fuarla Afyon Mermeri Tanıtacak

AFYONKARAHİSAR BLOK MERMER FUARI’NIN ÖNEMİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 217 firmanın katıldığı Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı gibi etkinliklerin, Afyon mermerinin sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda da daha fazla tanınacağına inandığını belirtti. Bakan Göktaş, bugün kapılarını açan fuarı ziyaret etti. Ziyareti sırasında Bakan Göktaş’a, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

MERMER SANATINA HAYRAN KALDI

Fuar alanında gezinti yapan Bakan Göktaş, mermerden yapılan sanatsal objeleri görünce hayranlığını gizleyemedi. İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, fuarda yer alan ‘Karamehmet Sanat Sokağı’ isimli bölümde sanatçılar tarafından mermerden yapılan motor siklet ve hayvan figürleri hakkında Bakan Göktaş’a bilgi verdi. Birçok firmanın standını ziyaret eden Bakan Göktaş, fuar sonunda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

AFYONKARAHİSAR’IN MERMERİ ULUSLARARASI PLANA TAŞINIYOR

Bakan Göktaş, fuarın Afyonkarahisar ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bu fuarın, Afyonkarahisar’ın mermerinin sergilendiği ilk fuar olduğunu ve uluslararası düzeyde duyurmanın yapıldığını vurguladı. “Fuara Türkiye’den 217 firma katıldığını biliyoruz. Fuar, uluslararası boyutta da ilgi gördü. Yabancı firmalar da bu fuarı ziyaret ediyor. Aslında Afyonkarahisar’ın zenginlikleri, kültürü ve yüzyıllara dayanan mermer geleneği açısından bu fuarın burada düzenlenmesi çok kıymetli. İlk defa yapılan bu fuarın kalıcı hale gelmesi bizim için çok önemli.” diyen Göktaş, fuarda emeği geçen firmalar ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Bakan, bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına içten inandığını belirtti.