Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Manisa’da

ZİYARET PROGRAMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa’daki temasları çerçevesinde Manisa Valiliği ile AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Cumartesi günü bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak amacıyla Manisa’ya gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılanan Bakan Göktaş’a çeşitli isimler eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile birlikte Manisa’nın milletvekilleri Tamer Akkal, Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Bakan Göktaş’ın yanında bulundu. Bakan Göktaş, Valilikte gerçekleştirdiği görüşmede Aile Yılı kapsamında şehirde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların hizmet ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI BULUŞMASI

Valilik ziyaretinin ardından Göktaş, AK Parti Manisa İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Göktaş, toplantıda İl Başkanı Süleyman Turgut ve teşkilat üyeleriyle birlikte bulundu. Göktaş, Manisa teşkilatının heyecanı ile samimiyetinin, hizmet yolculuklarına güç kattığını belirterek, “Şehzadeler şehri Manisa’da, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice eser ve hizmet kazandırmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.