Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tunceli’ye Geldi. Balon Uçurduktan Sonra Alandan Ayrıldı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI TUNCELİ’DE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Tunceli’ye geldi. Tunceli programı kapsamında, valilik önünde Vali Şefik Aygöl ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Göktaş, valilik bahçesine oya ağacı dikti. Daha sonra Tunceli Valiliği’ne geçerek vali şeref defterini imzaladı ve Aygöl’ün sunduğu hediyeyi kabul etti.

BÜYÜK AİLE BULUŞMASI ETKİNLİĞİ

Ziyaretinin ardından merkez Mameki Parkı’nda düzenlenen Büyük Aile Buluşması etkinliğine katılan Bakan Göktaş, vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik sırasında konuşma yapan Bakan Göktaş, ailenin önemini vurguladı ve “Aile hayatın başladığı yerdir. Aile bir sofradır sevgiyle, dayanışmayla kurulur. Yarınlarımızı inşa eden temeldir. Çocuklarımıza güven ve umut aşılar. Kültürümüzü, dilimizi, türkülerimizi kuşaktan kuşağa da ailelerle beraber aktarırız. İşte bu yüzden 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı gibi ailemiz istikbalimiz yani ailemiz bizim geleceğimiz. Bu inançla Türkiye’nin dört bir yanında aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm çalışmalarda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirme. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye’nin teminatıdır” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİNE VURGU

Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye’ye ilişkin de düşüncelerini paylaştı. “Ülkemiz yıllar boyunca türlü zorluklarla, yasakları büyük bir inançla aşarak bugünlere geldi. Bugün Tunceli’nin değişen yüzü hepinizin, hepimizin eseridir aslında. Bu güzel şehrimiz barışın, kardeşliğin ve huzurun şehri olmaya devam edecek. Bu tabloyu büyütmek, kalıcı kılmak hepimizin ortak eseri. Bu inançla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye idealini büyük bir kararlılıkla gerçeğe dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TUNCELİ VALİSİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ise şehrin doğası, inancı ve coğrafi konumuyla ülkenin en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Aygöl, “Bu güzel şehir, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye ile çok daha güzel günler yaşayacaktır” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, kurulan standları gezerek bilgi aldı. Göktaş, çocuklarla birlikte balon uçurduktan sonra alandan ayrıldı.