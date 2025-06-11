Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ziyaret Etti

BAKAN GÖKTAŞ’TAN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan’da gerçekleştirdiği program çerçevesinde Bakü’de önemli ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, burada Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIM

Ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden düşüncelerini paylaştı. “Bakü’de Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret ettik. Her bir mezar taşı vatan uğruna canını feda etmiş bir kahramanın tarihe bıraktığı bir mesaj. Bu topraklarda ortak acılarla, müşterek zaferlerle, birlikte yazılmış bir tarih konuşuyor. Bir milletin hafızası, şehitlerinin adıyla yaşar; o isimler silinmedikçe kardeşliğimiz de sarsılmayacaktır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” sözleriyle şehitleri andı.