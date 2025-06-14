Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ziyaret Etti

BAKAN GÖKTAŞ’IN ZİYARETİ

Bir dizi programlara katılmak için Erzincan’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Hamza Aydoğdu’yu ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri’ni imzalıyor.

VALİ AYDOĞDU’NUN BİLGİ VERİŞİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Vali Hamza Aydoğdu’dan ilin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Vali Aydoğdu, ilde gerçekleştirilen projelere ve çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Bakan Göktaş’a teşekkür ediyor.