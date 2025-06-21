Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ziyaretler Yaptı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI SAMSUN’DA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tarıkdaroğlu, ilk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı ile bir araya gelerek kentteki yürütülen projeleri değerlendirdi.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR İÇİN MERKEZLERİ ZİYARET ETTİ

Ziyaretinin devamında, Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile Samsun Atakum Huzurevi’ni gezen Tarıkdaroğlu, ayrıca Samsun Atakum Çocuk Evleri Sitesi’ni de ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

PARTİCALERLE BULUŞTU VE TOPLANTIYA KATILDI

Tarıkdaroğlu, AK Parti Samsun İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek, siyasi gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Samsun İl Değerlendirme Toplantısı’na katılarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.