Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Açıklama Yaptı

AÇIKLAMALARIN DOĞRULUĞU VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman’daki çocuk evlerinde geçtiği iddia edilen yazışmaların çocukları hedef aldığına dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıklıyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ve bu süreçte 2 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.

ELE ALINAN MESELELERİN AYDINLATILMASI

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, “Haberde yer alan mesajların çocukları hedef aldığına dair ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca olayın tüm boyutlarıyla ilgili olarak ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, 2 müfettiş görevlendirilmiştir.” denildi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında bulunan çocuklara yönelik olmadığı tespit edildi.

KAMUOYUNA YAPILAN DUYURU

Açıklamada, “İnceleme sonucu mesajlardaki ifadelerin bazı kurum çalışanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” denildi. Ayrıca, dezenformasyon içerikli haberlere karşı yasal hakların saklı tutulduğuna dikkat çekilen duyuruda, medya organlarına çocuklarla ilgili haberlerde gerekli hassasiyet ve özeni göstermeleri çağrısında bulunuldu.