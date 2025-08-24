Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atama İddialarını Reddetti

AÇIKLAMADAN YALANLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel ataması ile ilgili iddiaları net bir şekilde yalanladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor’ şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

RESMİ KANALLARA GÜVENİN

Bakanlık, bu tür asılsız bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Gerçek bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolunun resmi açıklamalar olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duyurularını yalnızca kendi resmi platformları üzerinden paylaşmakta ve bu nedenle kamuoyunu yanıltacak bilgilerin dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.