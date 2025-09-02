Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocukları Korudu

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir’de babaannesinin şiddetine uğrayan çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığını duyurdu. Bazı sosyal medya platformlarında bu olayla ilgili paylaşımların artması üzerine Bakanlık, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir” ifadesine yer verildi.

BİLGİ VERİLDİ

Söz konusu açıklamada, şiddete maruz kalan çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığı belirtildi. Ayrıca Bakanlık, davaya müdahil olarak şiddet uygulayan kişinin gerekli cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğini ifade etti. “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” sözüyle de konuya duyarlılık gösterildiği vurgulandı.