Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğum Yardımı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

YENİ DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğacak çocuklar için belirlenen yeni destekler ve uygulama esasları netleşirken, bu düzenleme ile doğum yapan Türk vatandaşlarına yönelik maddi destekler genişliyor. Yönetmeliğe göre ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1,500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, herhangi bir vergi veya kesinti olmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden yapılacak. Başvurular, e-Devlet ve bakanlık tarafından belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRELERİ

Doğum yardımından yararlanmak için annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor. İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. İlk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşına kadar başvuru yapılabilecek. Yönetmelik gereği yapılan doğum yardımı ödemeleri kesinlikle haczedilemeyecek. Ancak, hak sahibinin vefatı, çocuğun kurum bakımına alınması veya vatandaşlığın kaybedilmesi gibi özel durumlarda ödemeler kesilebilecek ya da yeni hak sahibi tarafından devam ettirilebilecek.

HUSUSİ DURUMLAR VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişiler, bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak. Ayrıca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında yasal işlem yapılabilecek. Yönetmelik uyarınca 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için ilk 30 gün içinde başvuru yapılmadığı takdirde, doğumun gerçekleştiği aya dönük ödeme yapılamayacak. Ancak, ilk 30 gün içinde yapılan başvurularda geriye dönük destek alınabilecek. Yeni yönetmelikle birlikte 5 Mayıs 2015 tarihli eski doğum yardımı yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bu sistemle ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi ve çocuklu ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.