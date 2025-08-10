AİLE Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlere Destek Verecek

GENÇLER İÇİN YENİ DESTEKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında yeni evlenecek gençler için indirim desteğinde bulunan firma sayısının 39’a ulaştığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, aile yapısının desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kapsamında söz konusu projenin hayata geçirildiği belirtildi.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Proje doğrultusunda, gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Ayrıca, çiftler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından hem evlilik öncesi hem de sonrası eğitim hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İNDİRİM ORANLARI ARTIRILDI

İl müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen firma ve esnaf iş birliği çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, yerel düzeyde 1098, ulusal düzeyde ise 39 firmayla indirim anlaşması yapıldığı ifade edildi. Yeni iş birlikleri neticesinde, yeni evlenecek gençlere indirim desteği sağlayacak 19 firmanın daha katılımı sağlandı. Bu yeni firmalar, yüzde 10’dan yüzde 35’e varan indirim oranları sunacak. Böylece daha önce 20 firma tarafından sağlanan indirimlerle birlikte, toplamda 39 firma, indirim desteği vermeye başladı.

İNDİRİM KODU OLUŞTURMA İŞLEMİ

Yeni evlenecek çiftler, indirimlerden faydalanabilmek için kendilerine özel tanımlanmış indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalar hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için ‘https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar’ adresini ziyaret edebiliyor.