Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uyardı!

DOLANDIRICILIK UYARISI VE DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, doğum yardımı başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, “Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın.” ifadelerine yer verdi.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin ilk tarihini açıkladı. Ailelerin alacağı yardımın miktarı, çocuk sayısına göre değişiklik gösterecek. 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1.500 TL ve üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL destek ödemesi yapılacak. Bakan Göktaş, “Doğum Destek Sistemi kapsamındaki ilk ödemeleri Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatıracağız.” demiştir. Yardımlar, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar kesintisiz bir şekilde ödenecek.

BAŞVURU SAYILARI VE ARTIŞ ORANLARI

Doğum yardımı başvuruları, 8 Nisan’dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bakan Göktaş, bu süreçte yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını belirtti. “Birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında, başvuru sayımız ise 51 bin 128 oldu.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Üçüncü çocuk başvuru oranının yüzde 18 olduğu ve toplamda 29 bin 879 ailenin başvurduğu ifade edildi. Üç artı çocuk için başvuru oranı ise yüzde 9 civarında gerçekleşti ve 15 bin 597 aile bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul’dan yapılırken, ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada ise Şanlıurfa yer aldı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU İMKANLARI

Doğum yardımı başvuruları, yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden bu konuda destek alabilirler. Doğum yardımı için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yardımların herhangi bir kriterle sınırlı olmaksızın verileceğini de daha önce belirtmiştir.