AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yalanladı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yayımlanan “Bakanlık 10 bin personel atamayı planlıyor” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Bakanlığın sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor’ şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır” açıklaması yer aldı.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür yanlış bilgilerin vatandaşları yanıltabileceğine dikkat çekti. Tüm güncel bilgilere ulaşmak isteyenlerin, resmi iletişim kanallarını takip etmesi gerektiğini vurguladı. Böylece, kamuoyunu etkileyecek doğru bilgilerin sadece resmi kaynaklardan edinilmesi sağlanacak.