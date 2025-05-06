Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YÖK İle Protokol İmzaladı

SOSYAL POLİTİKALARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında sosyal politikaları güçlendirmek hedefiyle bir iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. “Aile Yılı” çerçevesinde gerçekleştirilecek projeleri kapsayan protokol, şiddetle mücadele, kadın ve engelli bireylerin yükseköğretime erişimi gibi geniş bir alanı kapsıyor. İmza töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapıldı ve Bakan Göktaş ile YÖK Başkanı Erol Özvar katılım gösterdi.

AİLE VE TOPLUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ Hedefi

Konuşmasında, Aile yapısını güçlendirecek projelere ve kadın ile çocukları koruma çabalarına devam edeceklerini vurgulayan Bakan Göktaş, “Yükseköğretime engelsiz katılımı için bir yol açmış olacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu. 85 milyon vatandaş için hizmetleri daha etkili ve kapsayıcı hale getirmek amacıyla bilimsel verilerden faydalanacaklarını belirten Göktaş, protokolün bilimsel çalışma alanlarına katkı sağlayacağını ortaya koydu. Ayrıca, aile içi iletişimden kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadeleye kadar pek çok konuda araştırmaların yapılacağını ifade etti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE YOL HARİTASI

Kadın ve çocuklara yönelik hukuki kliniklerin üniversitelerde yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmaların yapılacağını belirten Bakan Göktaş, aynı zamanda “Kadına yönelik şiddetle mücadelede, her üniversitede ŞÖNİM ile koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar geliştireceğiz” dedi. Ayrıca, çeşitli sosyal hizmet alanlarında çalışan merkezlerin genişletilmesi hedefleniyor. Kız öğrencilerin STEM alanlarına yönlendirilmesi ile yaşlı, çocuk gelişimi ve benzeri bölümlerde staj olanaklarının artacağı da belirtiliyor. Göktaş, gönüllülük temelli projelerle öğrencilerin sosyal sorumluluk duygusunu geliştireceğini de ifade etti.

Göktaş, akademik dünyayı sosyal hizmetin önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirtti. “Bu protokolü her üniversitemizde yaşayan, üreten, dönüştüren bir mekanizma haline getirmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, 2025 Aile Yılı’nın önemine vurgu yaparak, kadını güçlendiren, çocuğu koruyan ve engelliyi destekleyen her çabanın ortaklaşa üstlenileceğini ifade etti. İleride gerçekleştirilecek projelerin, sağlıklı aileler ve güçlü yarınlar inşa etme hedefi doğrultusunda olacağına inandığını belirtti.