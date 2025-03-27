Aile Yılı: 81 İlde İftar Buluşması

AİLE YILI KAPSAMINDA RAMAZAN ZİYARETLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı dolayısıyla “Aile Yılı Ramazan Ziyaretleri” düzenleyerek 81 ildeki ailelerle iftarda bir araya geldi. Bu ziyaretler, şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerin iftar sofralarında gerçekleşti.

Bakanlığın ramazan ayına özel düzenlediği ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla bakan yardımcıları, birim amirleri ve il yöneticileri, ülke genelinde çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaretler sırasında huzurevleri, çocuk evleri ve engelli bakım merkezlerinde kalan bireylerle ilgili büyük bir hassasiyetle yaklaşıldı. Yöneticiler, burada kalanlarla ilgilenerek ihtiyaçlarını dinledi ve talepleri kayda aldı.

AİLE BAĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Ziyaretlerde, şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan aileler evlerinde ziyaret edildi. Bu buluşmalar sırasında, Ramazan’ın bereketi ve dayanışma ruhu paylaşılırken, devletin ailelerin yanında olduğu mesajı güçlü bir şekilde verildi. Ayrıca, aile bağlarının güçlenmesi gerektiği üzerinde durularak, Bakanlığın şehit aileleri, gaziler ve hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla büyük bir aile olduğu vurgulandı. Ziyaretler sırasında Bakan Göktaş’ın selamlarını ileten yönetici kadro, ailelerin yaklaşan bayramlarını kutladı.