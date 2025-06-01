Aile Yılı Anlamını Gençlere Anlattı

GENÇLERİN HATASI ANLAŞILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara’da ‘Aile Yılı’ panosuna zarar veren gençlerle iletişime geçerek, bu yılın önemini açıklıyor. Bakanlık, gençlerin hatalarını kabul etmesi üzerine olaya dair şikayetini geri çekti. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mayıs gecesi dört gencin Ankara Güvenpark’taki Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar verdiği belirlendi. Olay sonrası emniyet, gençleri kısa sürede tespit ederek ifadelerini aldı. Panonun kamu malı olması nedeniyle savcılık ‘Mala zarar verme’ suçundan bir soruşturma başlattı.

BİLGİLENDİRME GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla, olaya karışan gençlerle iletişime geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, onları görüşmeye davet etti. Gerçekleşen görüşmede gençlere Aile Yılı’nın anlamı ve Bakanlığın sorumlulukları aktarıldı. Bu temas sonucunda gençlerin hatalarını içten bir biçimde kabul ettiği ve yapılan bilgilendirmeyi dikkate aldığı görüldü. Bu görüşmelerin ardından Bakanlık, konuyla ilgili şikayetini geri çekti.

ENGELLİ BİREYLERLE ZİYARET VE ETKİLEŞİM

Gençlere ayrıca, Bakanlığın engelli bakım merkezlerinden birinde misafir edilme teklifi yapıldı. Bu teklifi kabul eden gençler, 28 Mayıs’ta Saray Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, engelli bireylerle birlikte merkezin serasında vakit geçirdi ve yapılan çalışmalara destek verdi. Ziyaret esnasında gençler ile engelli bireyler arasında sıcak bir diyalog kurulduğu gözlemlendi.