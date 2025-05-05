“Aile Yılı” Etkinliği Gerçekleşti

Muş Valiliği himayesinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Aile Çalıştayı”, “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan çalıştay, saygı duruşunda bulunarak ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlamış oldu.

AİLENİN ÖNEMİ

Çalıştayda açılış konuşması yapan Muş Valisi Avni Çakır, aile müessesesinin önemine vurgu yaparak, “Tüm dünyada, medeniyetlerin, toplumların her türlü gelişimini, kalkınmasını, birliğini, beraberliğini, uyum içerisinde yaşamasını tesis eden en güçlü müessese aile müessesesidir.” dedi. Çakır, insanların aile ortamında dünyaya geldiğini ve bu ortamdaki deneyimlerin bireylerin geleceğine yönelik bilgi ve becerilerini şekillendirdiğini belirtti. “Aile kurumundaki görgünüz, bilginiz, beraberliğiniz ne kadar güçlü olursa toplumdaki yeriniz de o kadar güçlü oluyor. Bizler bu topraklarda binlerce yıldır aile kurumunu en güçlü şekilde işlemiş, ona saygı göstermiş bir milletiz.” ifadesini kullandı.

ÇOCUK SAYISINI ARTIRMAK

Vali Çakır, Türkiye’nin sadece 2 yıl önce Fransa’nın nüfus artış hızının gerisine düştüğünü aktararak, “Avrupa’da en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyoruz. Muş’ta son 5 yılda doğum oranlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 20’ye yakın bir gerileme var.” dedi. Çakır, “İnşallah hepinizin çok güçlü, çok mutlu, çok sağlıklı, bol çocuklu aileleri olur. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın söylediği sözün tekrar altını çiziyorum. 3 çocuktan aşağısını düşünmeyin. Bu bir zenginliktir.” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN BİLİNÇ OLUŞTURMAK

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, aile olgusunun insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri var olduğunu fakat son 200 yılda hırpalandığını ifade etti. Alican, “2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye’mizde aileye verilen önemin özellikle gençlerimiz arasında daha fazla artmasını umuyoruz.” dedi. Evlilik yaşındaki yükselişe de dikkat çeken Alican, “İnşallah bu yılın bu anlamda toplumumuzda bir bilinç oluşturmasını temenni ediyorum.” diye belirtti.

SOSYAL HİZMETLERDE AİLE KURUMU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, aile kurumunun insanlık tarihi kadar eski, köklü ve çok önemli bir yapı olduğunu söyledi. Kırtay, “Ait olduğumuz kültür ve medeniyet dünyası hassasiyetle aile kurumunu öne çıkararak, bireyin gelişimi, sağlıklı nesiller ve güçlü toplum için daima aileyi gözetmiştir.” ifadesini kullandı. Kırtay, devletin sosyal hizmetler alanında aileyi merkez alarak birçok önemli çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Konuşmaların ardından sunumlarla devam eden çalıştay, eğitimciler, akademisyenler ve kurum müdürlerinin katıldığı oturumlarla sürdü. Çalıştaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.