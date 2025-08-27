Aile Yılı Etkinliğinde NİNELER Ağırlanıp Keyifli Anlar Yaşandı

ETKİNLİKTE NİNELER AGIRLANDI

Ağrı Doğubayazıt Aile Destek Merkezi “Aile Yılı” etkinliğinde, nineler misafir edildi ve kuşaklar birlikte keyifli anlar yaşadı. Aile Destek Merkezi, “Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir organizasyon düzenledi. Bu programda, enerjileriyle çevresine ilham veren, yaşam tecrübeleriyle gençlere yol gösteren nineler yer aldı.

GELENEKSEL ETKİNLİKLERLE DOLU BİR GÜN

Etkinlik, geleneksel el işi çalışmaları ve çeşitli aktivitelerle zenginleşti. Farklı kuşaklardaki katılımcılar bir araya gelerek keyifli zaman geçirdi. Etkinliğe katılanlar, ninelerle paylaşılan bu özel anların hem moral kaynağı olduğunu hem de kuşaklar arası bağı güçlendirdiğini belirtti.

GENÇLERDEN ANLAMLI VURGULAR

Etkinlik sonunda, büyüklerin deneyimlerinden ilham alan gençler, bu buluşmaların toplumsal dayanışma açısından önemli katkılar sağladığını ifade etti. Bu anlamlı etkinlikler, kuşaklar arası iletişimi pekiştirerek toplumu desteklenmesi gereken bir konu olarak ön plana çıkardı.