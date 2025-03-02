Aile Yılı Etkinlikleri Balıkesir’de Başlıyor

AİLE ODALIK FAALİYETLER DÜZENLENECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bağlarını güçlendirmek için bu Ramazan ayında Balıkesir’de iftar ve aile odaklı etkinlikler düzenliyor. Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün’ün liderliğinde gerçekleştirilen bir toplantıda, 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilecek iftar programları ve aile odaklı farkındalık etkinlikleri için planlamalar yapıldı.

İFTAR PROGRAMLARINDA BİR ARAYA GELİNECEK

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmet modellerinden yararlanan bireyler ve ailelerle, Ramazan ayının manevi atmosferinde “Gönül Sofraları”nda buluşulmasının hedeflendiği belirtildi. Birlik ve beraberlik içinde iftar programları gerçekleştirmenin amaçlandığını vurgulayan yetkililer, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin güzel örneklerinin sergileneceği özel programlar aracılığıyla aile kavramının öneminin bir kez daha altının çizileceğini ifade etti. Aile bağlarının güçlendirilmesine devam edilecek.