Aile Yılı Etkinliklerinde İftar Buluşmaları

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İFTAR ZİYARETLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il yöneticileri, 2025 Aile Yılı faaliyetleri çerçevesinde, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle 81 ilde 4 kuşak bir arada yaşayan aileleri iftar sofrasında buluşturdu. Bakanlık yöneticileri, her bir ilde 4 kuşak bir arada yaşayan 81 haneyi evlerinde ziyaret ederek iftar yemeği düzenledi.

KAYNAŞMA VE SEVGİ MESAJLARI

Bu iftar yemeklerinde her yaştan birey bir araya geldi. Büyüklere ve küçüklere yönelik hoşgörü ve sevgi dolu mesajların paylaşıldığı etkinlik, aile bağlarının güçlenmesine katkı sağladı. Bakanlık yetkilileri, ailelerin önemine dikkat çekerek, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplum için birlikte olmanın gerekliliğini vurguladı.

AİLE BAĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE VURGU

Etkinlik sırasında, 81 ilde 4 kuşak bir arada yaşamanın ve birlikte vakit geçirmenin aile bağlarının güçlenmesine olan katkısı bir kez daha dile getirildi. Bu tür organizasyonlar, aile değerlerinin toplum üzerindeki etkisini artırırken, bireyler arasında bağların kuvvetlenmesini de sağlıyor.