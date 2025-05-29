Aile Yılı İçin Dijital Güvenlik Sağlanacak

BAKAN GÖKTAŞ’IN GÖRÜŞMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital güvenlik konusunu ele almak üzere Meta Küresel Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Antigone Davis ile bir araya geldi. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, “Özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden koruma konusundaki kararlılığımızı ve kendilerinden beklentilerimizi Sayın Davis ile paylaştık.” dedi.

DİJİTAL GÜVENLİK POLİTİKALARI

Sosyal medya platformlarının, kültürel değerlere saygılı ve çocukların üstün yararını gözeten politikalar benimsemesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, dijital güvenlik ve çocuk odaklı politikalar üzerine detaylı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ayrıca, sosyal medya düzenlemesi üzerine de çalışmaların sürdüğünü belirterek, içerik sağlayıcılara, sosyal medya ve oyun platformlarına önemli yükümlülükler getirmeyi planladıklarını ifade etti.

AİLE YILI HEDEFLERİ

Göktaş son olarak, “Aile Yılı” çerçevesinde çocuklar için güvenli bir dijital ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti ve sosyal medya düzenlemesi çalışmalarını tamamlamakta kararlı olduklarının altını çizdi.