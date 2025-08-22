Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

AİLE YILI KAPSAMINDA DESTEKLER SÜRECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Yılı” çerçevesinde aileyi güçlendirmeye yönelik kapsamlı destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu. Mahinur Özdemir Göktaş, Artvin’e çeşitli programlar için gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Valiliği de ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamalarda 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini vurgulayan Göktaş, aileyi koruma ve güçlendirme amacıyla geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Göktaş, Artvin’de şu ana kadar yapılan yatırımların 3 milyar lirayı aştığını ifade ederek, “Artvin’de iki Sosyal Hizmet Merkezi ve üç Aile Destek Merkezi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 2017 yılından bu yana 30 bin 229 haneyi ziyaret ettik. Çocuklara yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri için 2012 yılından itibaren 104 milyon lira kaynak aktarıldı” şeklinde konuştu.

KADINLARA YÖNELİK DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Bakan Göktaş, kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik etmek amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını da ifade etti. Göktaş, “Kadınlara mesleki eğitim ve girişimcilik desteği sağladık. Bugün itibarıyla Artvin’de 7 kadın kooperatifi aktif olarak faaliyet gösteriyor” dedi. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerde de önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen Göktaş, “Artvin’de bin 834 vatandaşımız evde bakım yardımından faydalanıyor. 2006 yılından itibaren bu alanda toplam 821,7 milyon lira kaynak kullandırıldı” diye konuştu.

AİLE YILI, BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Aile yapısının korunması için topyekun bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Göktaş, gelecekte aile kurumunu korumak için dijitalleşme, bağımlılıklar ve iletişim sorunlarına karşı politikalar hayata geçirdiklerini ifade etti. “Bu kapsamda 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Artvin’de de bu çerçevede şimdiye kadar 91 etkinlik düzenlendi” dedi. Doğum yardımları çerçevesinde Artvin’de 388 annenin destek aldığını da belirten Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na ise kentten 209 genç çiftin başvuruda bulunduğunu aktardı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ GERÇEKLEŞİYOR

Bakan Göktaş, konuşmasında terörle mücadeleye de değindi. “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi artık gerçeğe dönüşüyor. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya gelmek, onlara olan vefamızı göstermek bizim için bir görevdir. Aziz şehitlerimizin hatırası bize yol göstermeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Programın sonunda Artvin Valisi ve Artvin halkına teşekkür eden Göktaş, “81 ilde olduğu gibi Artvin’de de vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Devletimizin şefkat eli, milletimizin yanında olmaya devam edecek. Sizleri saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.