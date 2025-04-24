Aile Yılı İçin Nakdi Yardım Yapılacak

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM

Gaziantep’in Araban ilçesinde, ‘aile yılı’ çerçevesinde, ihtiyaç sahibi aileler için nakdi yardım süreci başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını ‘aile yılı’ olarak belirlemesinin ardından, 0-18 yaş aralığında 3 ve üzeri çocukları olan ailelere bu kapsamda 10 bin TL nakdi destek sağlanacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, bu yardımlar hakkında bilgi vererek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025’in aile yılı ilan edilmesi kapsamında ilçemizde 0-18 yaş aralığında 3 ve üzeri çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere vakfımızca tek seferlik 10 bin TL nakdi yardım yapılacaktır” şeklinde açıklama yaptı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların, 24 Nisan-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat başvurmaları gerektiğini belirtti.