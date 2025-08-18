Aile Yılı Kampı Kocaeli’de Başladı

AİLE YILI TEMASIYLA DÜZENLENEN KAMP BAŞLADI

Anadolu Mektebi tarafından bu yıl “Aile Yılı” temasıyla hazırlanmış olan Aile ve Kültür – Edebiyat Kampı, Kocaeli’de başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “Aile Yılı” vesilesiyle genişletilmiş bir içerikle sunulan bu kamp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Başiskele ilçesindeki Aytepe Diriliş Gençlik Kamp alanında gerçekleştiriliyor. Kamp, 38 ilden toplam 290 öğretmen, veli, lise ve üniversite öğrencisinin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen 66 öğrenciyle zenginleşiyor.

PSİKİYATRİST-YAZAR TARHAN’DAN AİLE ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Kampın ilk gününde, Psikiyatrist-yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Son Sığınak: Aile” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Tarhan, aile kurumunun günümüzdeki önemini hem bilimsel hem de insani boyutlarıyla ele aldı. Hollywood ve dijital platformlar aracılığıyla yayılan haz temelli yaşam felsefesinin, gençlerin değer yargılarını dönüştürdüğünü ifade eden Tarhan, kapitalist sistemin tüketim odaklı yapısının psikolojik ve sosyal refahı düşürdüğünü belirtti. Tüketim artarken, insanların mutluluk seviyelerinin gerilediğine dikkat çeken Tarhan, aileyi “Toplumun hücresi, son kale ve güvenli alan” olarak tanımladı. Bu yapının zayıflaması durumunda toplumun çözümlere başladığını vurguladı.

AİLENİN TEMEL DEĞERLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tarhan, güçlü bireylerin sağlıklı ailelerde yetiştiğini ve ailenin, çocuk için ilk öğrenme ve güven ortamı olduğunu kaydetti. Artan parçalanmış aile oranlarının çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkiler yarattığını söyledi. Samimiyet, sadakat, sabır, saygı, sevgi ve sorumluluk gibi kavramların güçlü bir aile yapısının temeli olduğunu vurgulayan Tarhan, bu değerlerin ailede yaşatılmasının bireysel mutluluğun ve toplumsal huzurun sağlanmasında kritik rol oynadığını belirtti. Ailenin korunması için her bireyin “bir kaleyi savunur gibi” sorumluluk alması gerektiğine değinen Tarhan, manevi değerlerin zayıflamasının sosyal çürümeyi hızlandırabileceğine dikkat çekti.

KAMP DOLU DOLU GEÇECEK

21 Ağustos’a kadar devam edecek kamp süresince, akademisyen ve yazarlar tarafından çeşitli seminerler verilecek. Katılımcıların kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek amacıyla değişik oturumlar düzenlenecek. Programın özel oturumu ise “Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu’yu Anmak – Anlamak” adlı panele ev sahipliği yapacak; bu panelde fikir adamının düşünce dünyası masaya yatırılacak.