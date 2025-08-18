Aile Yılı Kampı Kocaeli’de Başladı

AİLE YILI TEMALI KAMP BAŞLADI

Anadolu Mektebi tarafından bu yıl “Aile Yılı” temasıyla düzenlenen Aile ve Kültür – Edebiyat Kampı, Kocaeli’de start aldı. Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen “Aile Yılı” kapsamında genişletilmiş içerikle gerçekleştirilen etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Başiskele ilçesindeki Aytepe Diriliş Gençlik Kamp alanında organize edildi. Kampa 38 ilden 290 öğretmen, veli, lise ve üniversite öğrencisi ile Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 66 öğrenci katılıyor.

AİLE KURUMUNUN ÖNEMİ VURGULANDI

Kampın ilk gününde, Psikiyatrist-yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Son Sığınak: Aile” başlıklı bir söyleşi düzenleyerek, aile kurumunun günümüzdeki önemini bilimsel ve insani boyutlarıyla ele aldı. Tarhan, Hollywood ve dijital platformlar aracılığıyla yayılan haz temelli yaşam felsefesinin gençlerin kutsallarını ve değer yargılarını dönüştürdüğünü ifade etti. Tüketim odaklı kapitalist sistemin, psikolojik ve sosyal refahı gerilettiğini, artan maddi refaha rağmen insanların mutluluk düzeylerinin düştüğünü anlattı. Aileyi, “Toplumun hücresi, son kale ve güvenli alan” olarak tanımlayan Tarhan, bu yapının zayıflamasının toplumun çözülmesine sebep olduğunu belirtti.

DEĞERLERİN ÖNEMİ VE AİLENİN KORUNMASI

Güçlü bireylerin sağlıklı ailelerde yetiştiğini, ailenin çocuk için ilk öğrenme alanı olduğunu öne süren Tarhan, parçalanmış aile oranlarının artışının çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkiler doğurduğunu aktardı. Samimiyet, sadakat, sabır, saygı, sevgi ve sorumluluk gibi kavramların, güçlü bir aile yapısının temelini oluşturduğunu kaydetti. Ailede bu değerlerin yaşatılmasının hem bireysel mutluluğun hem de toplumsal huzurun anahtarı olduğunu vurgulayan Tarhan, ailelerin korunması için her bireyin “bir kaleyi savunur gibi” sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Manevi değerlerin zayıflamasının sosyal çürümeyi hızlandırabileceğine dikkat çekti.

21 Ağustos’a kadar sürecek kampta akademisyen ve yazarlar, semineler verecek ve katılımcıların kültürel ile entelektüel gelişimlerini artırmak için çeşitli oturumlar düzenleyecek. Programın özel oturumunda ise “Vefatının 50. Yılında Nurettin Topçu’yu Anmak – Anlamak” başlıklı bir panel gerçekleştirilecek, bu panel ile fikir adamının düşünce dünyası ele alınacak.