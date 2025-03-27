Aile Yılı Kapsamında Ramazan Ziyaretleri

RAMAZAN ZİYARETLERİYLE AİLE YILI KUTLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı dolayısıyla düzenlediği Ramazan ziyaretleri kapsamında 81 ilde çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarını ziyaret ederek, şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerle iftar sofrasında bir araya geldi. Bakanlık, Aile Yılı çerçevesinde ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik farkındalığı artırmak için Ramazan ayında da tüm illerde etkinlikler düzenliyor.

BİRLİKTE İFTAR SOFRASI KURULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla, bakan yardımcıları, birim amirleri ve bakanlık il yöneticileri 81 ilde Ramazan ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakanlık yöneticileri, huzurevleri, çocuk evleri, engelli bakım merkezleri ve şehit-gazi ailelerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerde yöneticiler, kuruluş sakinleriyle birebir ilgilenerek ihtiyaçlarını dinleyip, talepleri not aldı. Ayrıca, şehit ve gazi aileleri, koruyucu aileler ve sosyal yardım programlarından yararlanan aileler evlerinde ziyaret edildi ve birlikte iftar yapıldı.

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRME VURGUSU

Ramazan’ın bereketinin ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı bu ziyaretlerde, ailelere devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi. Ayrıca, aile bağlarının güçlenmesinin önemi belirtilerek, bakanlığın şehit aileleri, gaziler ve bakanlık hizmetlerinden yararlanan tüm vatandaşlarla büyük bir aile olduğu vurgulandı. Ziyaretler sırasında, Bakan Göktaş’ın selamlarını ileten bakanlık yöneticileri, ailelerin yaklaşan bayramlarını da tebrik etti.

– ANKARA