AİLE Yılı Kapsamında Ziyaret Gerçekleştirildi

AİLE YILI KAPSAMINDA ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Aile Yılı’ çerçevesinde Manisa’da, evliliklerinin 48. yılını geride bırakan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ile eşi Fatma Birgül Bulut’u ziyaret etti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Göktaş, her il programında gerçekleştirdiği Aile Yılı ziyaretlerine Manisa’da da devam ediyor. 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ile eşi Fatma Birgül Bulut’un Yunusemre ilçesindeki evine giderek, 48 yıldır aynı yastığa baş koyan çifti gençlere örnek olmalarından dolayı tebrik etti.

AİLE YAPISININ ÖNEMİ

Bakan Göktaş, güçlü aile yapısının toplumun temel direği olduğuna vurgu yaparak, “Uzun yıllara dayanan evlilikleri ile gençlerimize örnek olan Mustafa amcamız ve Fatma teyzemizi tebrik ediyorum. Rabb’im birlikte hayırlı ömürler nasip etsin” dedi.

Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Bulut çifti, “Köyümüze ilk gelen Bakan siz oldunuz. Ziyaretinizle bizleri sevindirdiniz. Rabb’im sizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” şeklinde konuştular. Ziyaret sırasında Fatma Birgül Bulut, torunu Azra ile birlikte evlerinin bahçesinde yetiştirdiği çiçekler ve sebzeler ile kışlık hazırlıklarını Bakan Göktaş’a gösterdi.