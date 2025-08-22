Aile Yılı’nda Çalışmalar Hızlandırıldı

AİLE YILI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı’nda toplum ve aileleri güçlendiren projeleri hızlandırdıklarını kaydetti. Artvin Valisi Turan Ergün’ü ziyaret eden Göktaş, valilik şeref defterini imzaladı ve sonrasında yaptığı açıklamada, şehirde yapacakları saha çalışmaları ile ihtiyaçları belirleyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insan odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Göktaş, “81 ilde vatandaş odaklı çalışıyoruz. İnsanın karşılaştığı zorluklara çözüm üretebilmek asli görevimiz” dedi.

ARTVİN’E YAPILAN YATIRIMLAR

Göktaş, Artvin’de yerel koşullara uygun projeleri yakından takip ettiklerini belirtti. “Bu kapsamda son 23 yılda Artvin’e 208 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırımları ve desteklerimiz ise 3,4 milyar lirayı aştı.” açıklamasında bulunan Göktaş, kentte çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler için geniş bir yelpazede ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yaptıklarını iletti. “Üç aile ve destek merkezimiz ile kadınlar ve çocukların kendilerini geliştirmelerine yönelik çok sayıda faaliyet yürütüyoruz. Çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümelerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle Artvin’de 431 çocuk için ailelere destek sunuyoruz.” dedi.

KADIN ve ENGELLİ BİREYLERE YARDIMLAR

Kentte SED aracılığıyla bugüne kadar 104 milyon lira kaynak aktarıldığını belirten Göktaş, kuruluşlardaki 35 çocuğa bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti sunduklarını ifade etti. Kadınlara mesleki ve girişimcilik eğitimleri verdiklerini dile getiren Göktaş, “Kadın kooperatiflerimize destek oluyoruz. Bu bağlamda 7 kadın kooperatifine ekonomik katkıda bulunuyoruz. Engelli bireylere erişilebilir hizmetler sunuyoruz. Artvin’deki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 82 engelli bireyin yanında, iki huzurevi ile yaşlı bakım merkezinde 94 kişiye de destek veriyoruz.” şeklinde konuştu.

EVDE BAKIM YARDIMLARI VE HUZUREVİ PROJESİ

Evde bakım yardımlarıyla engelli ve yaşlı bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, “2006 yılından beri geliştirdiğimiz bu önemli politikayı Artvinli vatandaşımıza sunduk. Bu ay 1834 aileye evde bakım yardımı desteği sunuyoruz. 2006’dan beri bu yardımlara 821,7 milyon lira kaynak aktardık.” bilgisini verdi. Göktaş, “Artvin’de bir hayırseverimizin hibe ettiği arsa üzerine yakında Arhavi’de yaşlı bakım merkezi kazandıracağız. Artvinli vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

DOĞUM YARDIMI VE ETKİNLİKLER

Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere de değinerek, Türkiye genelinde 8 bin 947 etkinlik yapılırken Artvin’de 91 ekonomik farkındalık çalışması gerçekleştirildiğini belirtti. “Doğum destek sistemini güçlendirdik ve bu yıl doğum yapan her anneye destek olduk. 388’i Artvin’de olmak üzere, 299 bin 421 annemizi doğum yardımından faydalandırdık. Artvin’e 3 milyon lira aktardık.” diye konuştu.

GENÇLERE YÖNELİK DESTEKLER

Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu’nu yeniden yaygınlaştırdıklarını hatırlatan Göktaş, “Bu kapsamda 209’u Artvin’de olmak üzere 149 bin 419 genç çiftimiz başvuruda bulundu. Artvin’de evlenmek isteyen gençlerimizin de her zaman yanında olacağız.” dedi. Yerelde aileyi koruyan projelere hız kazandıracaklarını vurguladı.

ŞEHİT VE GAZİLERİN YANINDAYIZ

Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefi gerçeğe dönüşüyor. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Artvinli şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz.” dedi. AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunan Göktaş, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’nde de şehit aileleri ve gazilerle buluştu.