Aile Yılı’nda Etkinlikler Düzenliyoruz

AİLE DİSTEĞİNE YENİ YATIRIMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Doğum destek sistemimizi güçlendirdik. Bu yıl itibariyle doğum yapan her anneye destek olduk. 388’i Artvin’de olmak üzere Türkiye genelinde 299 bin 421 annemizi bugüne kadar doğum yardımından faydalandırdık” şeklinde açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, Artvin ziyareti sırasında ilde çeşitli sosyal projelerin hızlandırılacağını ve ailelere yönelik desteklerin artırılacağını dile getirdi.

Vali Turan Ergün’ü makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. ‘Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye’ şiarıyla hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz” diye belirtti. Ayrıca, 81 ilde vatandaş odaklı çalışmalar yaptıklarını ve bu yıl ‘Aile Yılı’ ilan edildiğini hatırlattı. Göktaş, Artvin’deki yaşlı nüfus için özel projeler takip ettiklerini de ifade etti.

Bakan Göktaş, “Aile Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Türkiye genelinde 8 bin 947 etkinlik gerçekleştirilirken; Artvin’de de 91 farkındalık, ekonomik farkındalık çalışmaları yürütüyoruz” dedi. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ilde yaygınlaştırıldığını belirten Göktaş, “Evlenmek isteyen genç çiftlerimizin yanındayız. Bu kapsamda 209’u Artvin’de olmak üzere Türkiye genelinde 149 bin 419 genç çift başvurdu” ifadesini kullandı. Artvin’de aileyi koruyan projelere devam edeceklerini aktardı.