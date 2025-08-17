Aile Yılı’nda Uygulama Hızla Yaygınlaşıyor

AİLE YILI KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN UYGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Aile Yılı’ çerçevesinde hayata geçirilen ‘İlk Öğretmenim Ailem’ adlı mobil uygulamanın 4 ay içinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlayan bir başarı elde ettiğini bildirdi. Göktaş, anne ve babaların ebeveynlik süreçlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Olumlu ebeveynlik tutum ve yeteneklerini desteklemek, eşler arasındaki sağlıklı evlilik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ‘İlk Öğretmenim Ailem’ uygulamasını geliştirdiklerini açıkladı.

UYGULAMA İLE DESTEKLEYİCİ İÇERİKLER SUNULUYOR

Uygulamanın, çiftlerin ilk yuvalarını kurdukları andan itibaren onlara destek olmak üzere tasarlandığını belirten Göktaş, uygulama aracılığıyla ailelerin çocuk gelişimi hakkında ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti. Uygulama, çocuk gelişimi ve aile yaşamına dair güvenilir bilgiler sunarak, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olacak içerikler sağlıyor. Ayrıca, annelere ve babalara çocukların gelişimini takip etme imkanı veriyor. Uygulama içerisinde, pozitif ebeveynlik becerilerini destekleyen önerilerle birlikte, çocuk gelişimi hakkında temel bilgiler de bulunuyor. Ayrıca, aileler dijital dünyadan bağımsız olarak, çocuklarının gelişim dönemine uygun bilgilere ve aktiviteler ulaşabiliyor.

UZMANLARDAN DESTEK ALMA İMKANI

Uygulamada sadece annelere yönelik değil, babalar için de özel bir bölüm oluşturulduğunu belirten Bakan Göktaş, ailelerin uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içindeki konularla ilgili soru ve sorunlarını interaktif olarak uzmanlara iletebileceklerini söyledi. GSM operatörleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde kullanıcıların internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan mobil uygulamayı kullanabileceğini belirtti. Göktaş, “Uygulamamız hizmete girdiği Nisan 2025’ten bugüne kadar vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Dijital bir rehber olma özelliği taşıyan uygulamamız 4 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı” diye ekledi.

DOĞUM YARDIMI ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR

Doğum öncesinden başlayarak ergenlik dönemini kapsamına alan çocukların gelişim sürecine uygun bilgilere ‘rehber’ kısmından ulaşılabileceğini belirten Göktaş, “Ayrıca, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarından faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Sosyal yardım hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı. ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.