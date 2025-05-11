Aile Yılı’nın İlanı Tarihi Fırsattır

ANNE VE AİLENİN DEĞERİ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi, başta anneler olmak üzere aileyi güçlendirmeye yönelik yapısal politikaların hayata geçirilmesi açısından tarihi bir fırsattır. Bu vesileyle aileyi ayakta tutan en büyük değer olan annelerimizin hakkının teslim edilmesini temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Arslan, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şehit anneleri dahil, savaş, yoksulluk ve baskılarla mücadele eden Filistinli ve Gazzeli annelere, terör örgütlerinden çocuklarını kurtarmaya çalışan, gelecekleri için çalışan, grevlerde ve direniş çadırlarında emek veren annelere selam gönderdi.

AİLE KURUMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Arslan, aile kurumunun en sağlam temelinin annelerin emekleriyle ayakta durduğunu belirtti. Annelerin yalnızca çocuk yetiştirme sorumluluğu taşımadığını, aynı zamanda topluma yön verme, değer kazandırma ve geleceği inşa etme sorumluluğu da üstlendiklerinin altını çizdi. 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin, aileyi güçlendirmeye yönelik yapıların hayata geçirilmesi açısından eşi benzeri görülmemiş bir fırsat olduğunu vurgulayan Arslan, aileyi ayakta tutan annelere haklarının teslim edilmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

KADIN İSTİHDAMI VE DESTEK PROGRAMLARI

HAK-İŞ olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin biçimde yer alabilmesi için birkaç önemli konuyu tekrar gündeme getiriyor. Arslan, kadın istihdamının artırılması gerektiğini, hamilelik ve doğum sonrası iş güvencesinin etkin şekilde uygulanması gerektiğini, engelli bireylerin bakımını üstlenen annelere özel sosyal destek mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Bunun yanı sıra ulaşılabilir, kaliteli çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini, ebeveyn izni uygulamasının genişletilmesi ve aile sigortası sisteminin kurulmasının şart olduğunu ifade etti.