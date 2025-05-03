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Aile Yılı Projesi Başladı

2025 YILININ AİLE YILI OLARAK İLAN EDİLMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi nedeniyle, Devrekani Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın öncülüğünde “Gönülden Gönüle, Gönülden Bir Selam” isimli bir proje hayata geçiriyor. Bu projenin kapsamına ilişkin olarak, Kaymakam Hüseyin Çamkerten başkanlığında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

AİLE YAPISININ KORUNMASI VE SOSYAL DAYANIŞMA

Toplantıda, aile yapısının korunması, sosyal dayanışmanın artırılması ve özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyler ile öksüz ve yetim çocuklar için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. Devrekani’de mevcut durumda yalnız yaşayan 126 yaşlı bireyin vakfa kayıtlı olduğu ifade edildi. Bu proje ile, bu kişilerin evlerinde ziyaret edilmesi ve aralarında gönül bağları kurulması amaçlanıyor.

Kaymakam Hüseyin Çamkerten, projenin yalnızlığı azaltmayı, sosyal bağları güçlendirmeyi ve ihtiyaçların yerinde tespitini sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, kurum amirlerinin belirledikleri ailelerle gönüllülük esasına dayalı bir şekilde birebir ilgileneceği aktarıldı.

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