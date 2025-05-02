Aile Yılı Ruhunun Güzel Tarifi

BAKAN GÖKTAŞ’TAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat’ta Piyade Er Lokman Eker’in ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendilerine emanet olan ve 53 yıldır aynı sofrayı, aynı duayı, aynı yastığı paylaşan şehit Lokman Eker’in annesi Sevilay ve babası Ali İhsan Eker’in hanelerine misafir olduk” ifadelerini kullandı.

AİLE YILI RUHUNA VURGU

Göktaş, “Birbirine omuz vererek geçirilen yarım asır, sevgiyle, sabırla ve vefayla inşa edilen bu kıymetli yuvada hissedilen bu sıcaklık Aile Yılı ruhunun en güzel tarifidir” diyerek ailenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “Rabbim tüm ailelerimize böyle huzurla büyüyen sevgiyle yaş alan ömürler nasip etsin. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

ŞEHİT LOKMAN EKER’İN GAZİ OLDUĞU TARİH

Piyade Er Lokman Eker, 21 Ekim 2007 tarihinde terör örgütü PKK mensuplarıyla yapılan bir çatışmada Hakkari Dağlıca’da şehit düşmüştü.