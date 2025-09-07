Aile Yılı Ziyaretlerinde Bakan Göktaş

BAKAN GÖKTAŞ’IN AİLE YILI ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde Manisa’da 48 yıldır evli olan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ile eşi Fatma Birgül Bulut’u ziyaret etti. Bakan Göktaş, Manisa’daki programında, gerçekleştirdiği Aile Yılı ziyaretlerine devam etti.

ÖRNEK AİLELERİ TEBRİK ETTİ

Ziyareti sırasında 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut’un Yunusemre ilçesindeki evine sürpriz gerçekleştirerek, uzun yıllar süren evliliklerinden dolayı çifti kutladı. Bakan Göktaş, güçlü aile yapısının toplum için önemli bir temel olduğunu vurgulayarak, “Uzun yıllara dayanan evlilikleri ile gençlerimize örnek olan Mustafa amcamız ve Fatma teyzemizi tebrik ediyorum. Rabbim birlikte hayırlı ömürler nasip etsin” dedi.

BULUT ÇİFTİNDEN TEŞEKKÜR

Bakan Göktaş’ın ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bulut çifti, “Köyümüze ilk gelen Bakan siz oldunuz. Ziyaretinizle bizleri sevindirdiniz. Rabbim sizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” şeklinde konuştu. Ziyaret sırasında Fatma Birgül Bulut, torunu Azra ile birlikte evlerinin bahçesinde yetiştirdiği çiçek ve sebzeleri ile kışlık hazırlıklarını Bakan Göktaş’a gösterdi.