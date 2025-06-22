Ailece Sınavda Yer Aldılar

İKİZ BABALAR SINAVA GİRDİ

Van’da 48 yaşındaki İkiz kardeşler İbrahim ve İsmail Yaşin, 20 yaşındaki kızları Hicret ve Zehra Yaşin ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katıldı. Üniversite mezunu olan babalar, kızlarına örnek olmak ve aynı deneyimi paylaşmak için bu sınavda yer almayı tercih etti. İsmail Yaşin, kızı Hicret ve eşi Ayşe Yaşin, İbrahim ile kızı Zehra Yaşin Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde binlerce adayla birlikte sınav stresi yaşadı. Üç üniversite mezunu baba olan İbrahim Yaşin, çocuklarını motive etmek maksadıyla sınava girdiklerini aktardı.

AİLECE SINAVA GİRDİLER

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi’yle ilgili düşüncelerini paylaşan Yaşin, “Dün ikizim, kızım, kardeşimin eşi ve yeğenimle sınava girdik. Kızlarımızın isteği üzerine sınava başvurduk. Dünkü oturum çok güzel geçti. Bizim için hepimizin aynı okulda sınava girmesi bir sürprizdi. İkizim ve eşinin aynı sınıfta sınava girmesi ise en güzel sürpriz oldu. Çocuklarımızı motive etmek ve örnek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın güzel bir geleceğe sahip olması. Okumanın yaşı yoktur. Güzel bir ülke inşa etmek istiyorsak herkesin okur yazar olması gerekiyor. Sınava giren herkese başarılar diliyorum.” dedi.

EŞİYLE SINAV HEYECANI PAYLAŞTI

Ailece sınava girme kararı aldıklarını anlatan İsmail Yaşin, “Eşim bu sene liseden mezun oldu ve sınava girmek istediğini söyledi. Kızım ve yeğenim de sınava gireceği için ailece başvuru yaptık. Ailemizin başarılı olması için ikizimle elimizden geleni yapıyoruz. Sınava eşimle aynı sınıfta girdim, bu da bize sürpriz oldu. Ailece aynı heyecanı yaşadık. Herkese başarılar.” ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTE HEDEFİ VAR

İsmail Yaşin’in eşi Ayşe Yaşin de “Bu sene açık liseden mezun oldum. Gençlerimize örnek olmak ve üniversite hedefiyle sınava girdim. Kızımla birlikte üniversite okumayı isterim.” diyerek düşüncelerini paylaştı. Zehra Yaşin ise “Dünkü sınav çok güzel geçti, umarım bugünkü sınav da güzel geçer. Babamla sınava girmek çok farklı bir duygu. Geçen yıl bizleri okulun bahçesinde beklerken bu yıl aynı okulda sınava girdik. Çok farklı bir duygu.” dedi. Hicret Yaşin ise anne ve babasıyla yan yana olan sınıflarda sınava girdiğini ve ailece hedeflerine ulaşmak istediklerini ifade etti.