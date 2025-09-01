Haberler

Aileler, Belemedik’te Dijital Detoks Yaptı

ADANA’DA DİJİTAL DETOKS KAMPI

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kurum hizmetlerinden yararlanan aileler ve çocuklar ile birlikte Belemedik Tabiat Parkı’nda bir dijital detoks kampı düzenliyor. “Ekrandan Uzak Doğaya Yakın” sloganı ile Pozantı ilçesindeki bu etkinlikte, katılımcılar akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya gibi dijital cihazları gönüllü olarak belirli bir süreliğine kullanmıyor.

ETKİNLİKLER VE AKTİVİTELER

Kamp süresince, geleneksel oyunlar, zeka oyunları atölyesi, sanat atölyesi, okçuluk ve orman yangınları farkındalık etkinliği gibi çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar ve aileler birlikte keyifli zaman geçiriyor. Bir gün boyunca, katılımcılar ekransız bir deneyim yaşayarak doğanın ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

Haberler

Bolu’daki Yedigöller Milli Parkı’nda Ayılar Görüntülendi

Yedigöller Milli Parkı'nda yapılan çalışmalarda fotokapanla ayılar ve geyikler görüntülendi, bu sayede bölgedeki yaban hayatı detaylı şekilde belgelendi.
Haberler

Fethiye’deki Yelkenli Tekne Kurtarıldı

Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metrelik yelkenli tekne, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde bulunan 2 kişi sağ salim tahliye edildi.

