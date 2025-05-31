Aileler Çocuklarını Bekliyor, Bayram Umudu

EVLAT NÖBETİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler, çocuklarına kavuşarak çifte bayram yaşamak istiyor. 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi sürdüren aileler, nöbetlerini aralıksız devam ettiriyor. Bayramı buruk geçirmek istemeyen aileler, evlatlarına ‘teslim ol’ çağrısında bulunuyor.

UMUTLA BEKLİYORLAR

Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan anne Ayten Elhaman, 6 yıldır HDP il binası önünde beklediğini belirtti. Elhaman, “Evlatlarımızı burada, kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Biz evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. İnşallah bu çözüm sürecinde bütün evlatlar silahlarını bırakır gelir. Biz bekliyoruz umutluyuz. Ben, babası, kardeşleri bekliyoruz evdeyiz. Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Biz bu mücadeleye ya zafer ya da ölüm diye baş koyduk. Bir hafta kaldı bayrama inşallah çifte bayramı yaşarız. Buradan oğlum Bayram’a sesleniyorum. Bayram oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp gel. Biz burada seni hasretle bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ÇADIRDA BEKLEYİCİLER VAR

Mahmut Uslu’nun annesi Bedriye Uslu, hasta olmasına rağmen evde duramadığını ve çadırın yolunu tuttuğunu ifade etti. Uslu, “İnşallah Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle bu süreç umudumuzdur. Önümüzdeki hafta bayramdır inşallah çocuklarımız gelir o zaman çifte bayram yaşayacağız. Ne zaman çocuklarımızı alıp evimize gitsek o zaman hem bayramımız olacak hem de bize gün doğacak” dedi.