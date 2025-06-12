Aileler, Evlatları İçin Eylem Sürecek

AİLELER UMUTLA EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler, çocuklarına kavuşma konusunda umutlarını kaybetmeden eylemlerine sürdürüyor. Van’da, çocuklarını geri almak isteyen ailelerin, Demokratik Bölge Partisi (DEM Parti) il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam etmekte. Eylemlerinin 103’üncü haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüyerek desteklerini gösterdi. Aileler, sadece tek bir amaçlarının olduğunu ve o amacın evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtiyor.

Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin attığı adımlara verdikleri desteği bu hafta da tazelediler. Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, her hafta umutla DEM Parti İl Binası önünde bir araya geldiklerini ifade etti. Evlat acısının bir tarifi olmadığını dile getiren Sancar, “Terörsüz Türkiye süreci olacak ve inşallah hepimiz de evlatlarımıza kavuşacağız. Öncelik bizim çocuklarımız olacaktır. Bu yüzden bayram havası yaşıyoruz ve umutla evlatlarımızı bekliyoruz. Emeklerimiz boşa gitmesin. Kızım Şeyma, eğer beni görüyorsan ve duyuyorsan özlemle seni bekliyorum. Yıllardır senin peşini bırakmadım, bırakmamda. Bu yüzden kapım sana açık” dedi.

Evladı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Fevzi Yağmur, 10 yıldır evlat mücadelesi verdiğini vurguladı. Yağmur, bu süreçte çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Ailelerin gösterdiği kararlılık ve destek, eylemlerin daha da güçlenmesine ve seslerinin duyulmasına yardımcı oluyor.