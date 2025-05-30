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Aileler İçin Etkinlik Düzenlendi

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE AMAÇLARI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü “Ailem İçin Söyle” adıyla bir etkinlik düzenliyor. Sosyal hizmetler ve evde bakım hizmetlerinden yararlanan aileler ile kurum personelleri, bu etkinlikte bir araya gelerek aileleri için Türküler söylüyor. Etkinlik, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırma amaçlarıyla gerçekleştiriliyor.

MEKAN SEÇİMİ VE PAYLAŞIM

Etkinliğin düzenlendiği mekanlar arasında Yesemek Açık Hava Müzesi, Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı, TOKİ afet konutları park alanı ve Tahtaköprü Baraj Göleti gibi yerler yer alıyor. Etkinlik sırasında kaydedilen görüntüler, video haline getirilerek ailelerle ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu paylaşımlar, etkinliğin etkisini artırıyor ve daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor.

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