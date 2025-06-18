Aileler İçin Güçlü Kadınlar Gerekiyor

BAKAN GÖKTAŞ’IN KADIN MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTISI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Kadınların, ailelerin, çocukların ve toplumun her bir ferdinin daha huzurlu, daha adil ve daha müreffeh bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Göktaş, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Kadın Milletvekilleri İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Göktaş, bu toplantının “bir fikir alışverişi değil; aynı zamanda değerlerimize ve ülkemizin geleceğine dair ortak bir vizyonun inşasına katkı sunacağına” inandığını belirtti.

AİLE YILI FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan ettiğini ifade ederek, “Türkiye’nin dört bir yanında ailenin her bir ferdinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaları başlattık. Türkiye genelinde 81 ilimizde 6 bin 125 faaliyet bugüne kadar gerçekleştirildi. Burada Kadın Kollarımızın katkısı oldukça değerli. Bütün teşkilat başkanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, “Kadınların, ailelerin, çocukların ve toplumun her bir ferdinin daha huzurlu, daha adil ve daha müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Bu çabada sizlerin desteği, görüşleri, yönlendirmeleri oldukça kıymetli” şeklindeki açıklaması dikkat çekti.

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ VURGUSU

Bakan Göktaş, “İnanıyorum ki birliğimizden doğan güç, kadınların karar alma ve mekanizmalarında temsiliyetini daha da arttıracak” dedi. Sosyal politikaların daha kapsayıcı ve etkileyici hale geleceğini vurgulayan Göktaş, “Terörsüz Türkiye” sürecinin başladığını belirterek, “Hep beraber bu süreçte daha güçlü, daha müreffeh, barışın ve huzurun hakim kılındığı Türkiye’yi inşa edeceğiz. Bunu sizlerle, teşkilatlarımızla, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımızla, bütün vatandaşlarımızla el ele başaracağımıza yürekten inanıyorum” ifadesini kullandı.